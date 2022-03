Lazio, Negro saluta Wilson: “Ciao Capitano” - FOTO

© foto di Federico Gaetano

Continuano ad arrivare messaggi e dediche per Pino Wilson da parte di biancocelesti e non solo. L'ex capitano della Lazio, che ci ha lasciato all'età di 76 anni, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tifosi, amici ed ex calciatori. Anche Paolo Negro, difensore biancoceleste dal 1993 al 2005, si è unito al Cordoglio per Pino pubblicando tra le storie Instagram una sua vecchia figurina e aggiungendo: "Ciao Capitano".