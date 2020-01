Lazio, nel nome di Piola: gli auguri della Pro Vercelli per i 120 anni del club

Lazio e Pro Vercelli, entrambe accomunate per aver avuto tra le proprie fila un campionissimo del calcio come Silvio Piola, centravanti indimenticato, il numero uno per gol segnati con la maglia biancoceleste. Campione del mondo con la Nazionale (doppietta decisiva in finale) e miglior realizzatore della storia del campionato italiano: in poche parole una leggenda. In occasione dei 120 anni della Lazio, l'altra squadra storica di Piola - la Pro Vercelli appunto - ci ha tenuto ad augurare Buon Compleanno in un modo del tutto speciale: "Nella nostra storia abbiamo avuto entrambe la fortuna di ammirare in campo il grande Silvio Piola, leggenda del calcio italiano e mondiale! Buon Compleanno Lazio!" - il post pubblicato sui canali ufficiali del club piemontese.

