Lazio, nella top 5 per il valore di capitalizzazione di fan token: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

I fan token si stanno espandendo in ambito sportivo e, in particolar modo nel mondo calcistico. Tra le 156 organizzazioni sportive che hanno lanciato i fan token, ben 88 sono calcistiche e tra queste rientra anche la Lazio. Per mezzo dell'accordo stipulato con Binance la società biancoceleste si è immersa nel mondo delle criptovalute, permettendo ai propri tifosi di acquistare i Lazio Fan Token.

COSA SONO - Si tratta di asset digitali operanti su blockchain, simili a monete virtuali, che permettono al tifoso di avere accesso a determinati beni e servizi offerti dalle squadre, in questo caso, di calcio. Chi li acquisterà avrà, dunque, la possibilità di usufruire di sconti sul merchandising, ottenere premi e di avere potere decisionale su questioni inerenti, per esempio, il design delle magliette o, come avvenuto in passato, la canzone con cui la squadra farà il suo ingresso in campo per il riscaldamento nella partita seguente.

LA CLASSIFICA - Quest'oggetto virtuale ha un valore variabile nel corso del tempo, che può salire, ma anche diminuire, in base al mercato. Tra le prime cinque società che possiedono un valore maggiore di capitalizzazione di fan token c'è anche la Lazio che si piazza al quarto posto con una valutazione di 31.7 milioni di euro, sopra l'Inter quinta ( 22.8. milioni, ndr). A dominare questa classifica è il Manchester City con un valore di 46.4 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, il valore del singolo fan token i biancocelesti non rientrano nella top 5 dal momento che la sua valutazione è di soli 2.77€ circa. La più elevata è quella dei Citizens arrivata lo scorso Aprile 13,4€ e che si piazza sopra PSG (12,9€), Inter (7,6€), Trabzonspor ( 7,4€) e Barcellona (5,9€).