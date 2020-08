Lazio, nella 'Top11 of the week' di DAZN c'è un giocatore biancoceleste

In questo weekend si è chiusa la Serie A, che riprenderà fra solo un mese. Aspettando il prossimo campionato, DAZN ha stilato e pubblicato sui social la migliore formazione dell'ultima giornata secondo i propri telespettatori.

TOP 11 OF THE WEEK - Tra gli uomini schierati, non poteva essere escluso il capocannoniere del campionato, nonché vincitore della Scarpa d'oro e recordman Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, durante l'ultimo turno, ha segnato il suo trentaseiesimo gol stagionale eguagliando il primato di Higuain. A fargli compagnia in attacco è stato preferito Mertens ad Ibrahimovic.

Una formazione che potrebbe ambire tranquillamente ai piani alti della classifica

