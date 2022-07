Lazio, Nenci: "Maximiano ha delle buone doti, ma deve aspettare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sessione d'allenamento della Lazio, allo Zandegiacomo ha parlato il preparatore dei portieri Massimo Nenci. Ecco il suo intervento rilasciato ai microfoni di Lazio Style Channel: "La squadra lavora molto bene, la cosa che mi è colpita è l’entusiasmo, sono ragazzi speciali, non c'è invidia. C'è una buona atmosfera. Adamonis è quel che mi ha dato più soddisfazioni, è cresciuto, è migliorato negli aspetti minimi, è pronto a giocare e dimostrare, se non nella Lazio ma può dimostrare quel che vale. Furlanetto? deve ancora migliorare, sta lavorando seriamente, è bravo si dà da fare, cerca di rubare con gli occhi dagli altri. Marco Alia? E' cresciuto molto, ha giocato con gli uomini, no è più Primavera. L'abbiamo visto ieri, è migliorato molto, l'ho visto bene. Maximiano l'avevamo visto solo in video, ha delle buoni doti, bisogna aspettare a giudicarlo, si sta allenando bene ma deve capire come si gioca in Italia. Luis ha buone doti e vediamo in campionato. Noi lavoriamo sempre in differenziato per poi raggrupparli e finire insieme. Adamonis e Maximiano lavorano molto sulla linea difensiva, è importante per i tempi da gioco e per partire dal basso come vuole Sarri. Cerchiamo di lavorare separatamente. Furlanetto è meno esperto deve lavorare molto più sui particolari. Alia ha delle cose che deve migliorare come il posizionamento, Adamonis è cresciuto più di tutti, esegue i gesti tecnici in maniera corretta, deve lavorare sul posizionamento per passaggio ai difensori. Maximiano si allena diversamente, ha buoni piedi, deve migliore su tempistica e visione di gioco.

TIFOSI - "Cataldi è cresciuto in maniera esponenziale.Tifosi? Sentire l'affetto e il calore di una tifoseria così per un portiere nuovo è determinante, deve sentire il calore di tutti per rendere nel miglior modo possibile. Ho avuto fortuna di allenare in Ingilterra, e così possiamo capirci in allenamento con gli altri. E' importante che ci siano molti giocatori che parlano tutti la stessa lingua. Il mio obiettivo è abbastanza ambizioso, cerchiamo di migliorare il posizionamento dell'anno scorso e questo sarebbe un successo indescrivibile".