Lazio, niente Tudor: i tifosi rivogliono Sarri. Potrebbe tornare a patto che...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tudor o non Tudor? Non è chiaro ancora se il tecnico rimarrà o meno alla Lazio. Il presidente Lotito ha assicurato che non è assolutamente in dubbio, ma intanto i rumors e le voci aumentano. L'ultima vedeva l'addio dell'ex Marsiglia e l'arrivo sulla panchina biancoceleste di Miroslav Klose, affiancato da Marco Parolo come vice. I tifosi, però, in caso di separazione dal croato hanno in testa solo un nome: Maurizio Sarri. Come riportato da Il Messaggero, Mau ha avuto diverse offerte, soprattutto all'estero tra cui anche un sondaggio del Leicester City in Premier League. Ma non ha mai escluso ripensamenti nel caso in cui venisse richiamato. Dovesse tornare a difendere i colori biancocelesti, rimetterebbe mano allo spogliatoio, fortemente in crisi nell'ultimo periodo. Al momento, però, il suo ritorno resta solo una suggestione romantica, che però potrebbe rilanciare il progetto iniziato tre anni fa mettendo da parte quanto successo in passato.