Lazio, non basta il gol di Luis Alberto: ma la rete vale al 'Mago' il sorpasso a Mancini

Brutta sconfitta per la Lazio, che sembra dire definitivamente addio al sogno scudetto. La squadra di Inzaghi, reduce dalle sconfitte contro Milan e Lecce, non ottiene alcun punto dalla gara casalinga col Sassuolo, distanziandosi ancora di più dalla Juventus prima in classifica. L'unica nota positiva pare essere la rete di Luis Alberto, con la quale lo spagnolo è salito a quota 26 gol con la maglia biancoceleste. Un traguardo che, riporta l'Agenzia Ufficiale, gli consente di superare Roberto Mancini nella speciale classifica. L'attuale CT dell'Italia si era fermato infatti a 25 reti con la compagine capitolina. Simile, infine, anche il numero di presenze: 130 per il classe '92, 136 per l'ex attaccante.

