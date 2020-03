Lazio, non solo fraseggio: il dato sui passaggi lunghi

Il gioco della Lazio non può che essere ammirato in tutta la sua bellezza. La squadra di Inzaghi arriva al gol in ogni modo, le soluzioni sono tante. Fraseggio corto o, in caso di necessità, passaggi lunghi. I piedi dei giocatori biancocelesti sono sopraffini, possono scambiare palla nello stretto o trovare il modo di servire il compagno lanciando. Il dato parla chiaro, la Lazio è terza in Serie A per passaggi lunghi completati. La media è di 33,7, dietro a Roma (34,9) e Parma (34,2).

