Lazio, nove anni fa il giorno della storia: buon 26 maggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il giorno della storia. Per Roma, per la Coppa Italia. Il 26 maggio del 2013 per la prima volta un derby della Capitale ha assegnato un trofeo. L'attesa è stata spasmodica, l'eco del trionfo della Lazio eterno. Il gol di Senad Lulic ha segnato un punto di svolta per la storia del calcio a Roma. Il 71 è ormai un brand inconfondibile, il simbolo una vittoria indimenticabile. Oggi si festeggia il nono anniversario di quella giornata storica che, nonostante il maldestro tentativo di qualcuno, è sempre viva nella testa di tutti. Buon 26 maggio!