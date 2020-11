Lazio, nove anni fa la rimonta in un derby bagnato dalla pioggia: il ricordo del club sui social

L'11 novembre non è un giorno come gli altri per chi tifa Lazio, per due ricorrenze in particolare: quella principale è la morte di Gabriele Sandri, che ha sconvolto l'intero calcio italiano, l'altra invece è la vittoria per 3-2 in rimonta nel derby del 2012 contro la Roma, proprio davanti allo striscione in memoria di Gabbo. Un match in cui è successo di tutto, con l'iniziale vantaggio giallorosso firmato Lamela ribaltato dalla punizione di Candreva - con la complicità mai dimenticata di Goicoechea - dalla letalità di Klose e dal destro dal limite di Mauri, imbeccato dal rinvio sbilenco di Piris. A nulla servì il gol su punizione da lontanissimo di Pjanic, la Lazio portò a casa quella vittoria sotto la pioggia, sotto la guida di Vladimir Petkovic. Il club biancoceleste ha voluto ricordare questo evento sui social con un video commemorativo di una serata che probabilmente in molti ricordano ancora bene.