Lazio | Nove calciatori impegnati in Nazionale: di chi si tratta

La Serie A si ferma. Dopo tre giornate, il campionato va in pausa per la prima sosta stagionale, lasciando spazio alle nazionali. Tanti impegni per i giocatori della Lazio: otto di loro lasceranno momentaneamente Formello, poiché convocati dai CT delle rispettive selezioni. Primo fra tutti c’è Zaccagni, che Spalletti ha scelto di chiamata ancora nella sua Italia. Poi Castellanos con l’Argentina, Mandas con la Grecia, Marusic con il Montenegro, Isaksen con la Danimarca, Dele-Bashiru con la Nigeria, il baby Milani con il Venezuela, Hysaj con l’Albania e Guendouzi con la Francia.

