Lazio, obiettivo Europa League: c'è un tracollo da riscattare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - C'è da mettere da parte ancora una volta il campionato per tuffarsi nell'Europa League. Se l'avvio di stagione in Serie A della Lazio è stato supersonico, in Europa i biancocelesti sono un tantino in ritardo. Il cammino nel girone, che per alcuni poteva sembrare una passeggiata, si è rivelato lungo e tortuoso. E ancora non è finito. Ci sono a disposizione 180 minuti per centrare l'obiettivo qualificazione, possibilmente da primi in classifica per evitare lo spareggio con le terze della Champions. Due vittorie nelle prossime due garantirebbero alla squadra di Sarri il primato nel gruppo F. Giovedì a Roma arriva il Midtjylland. C'è da riscattare il tracollo dell'andata quando i danesi si imposero per 5-1. Un successo avvicinerebbe la Lazio al passaggio del turno visto che in questo momento tutte le squadre del raggruppamento sono pari a quota 5 punti. Non c'è più tempo di fare calcoli. La Lazo deve vincere e passare il turno per aumentare l'entusiasmo che arriva dal campionato. Dopo i danesi ci sarà la trasferta decisiva con il Feyenoord. Il De Kuip sarà infuocato, ma la Lazio può e deve fare la voce grossa anche lì. Siamo nel pieno del tour de force prima del Mondiale. Bisogna stringere i denti e vincere.