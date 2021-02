Lazio, Oddi: "Domani gara importantissima. Ecco cosa mi aspetto..."

Lazio reduce da un buon risultato con la Sampdoria, domani i biancocelesti giocheranno in Champions League con il Bayern Monaco. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Giancarlo Oddi: "La Lazio ha dei difetti in difesa, Patric per me non è difensore ma con la Sampdoria mi è piaciuto. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ha meritato di vincere anche se ha sofferto gli ultimi 10 minuti. Domani c'è una partita importantissima, nella testa dei giocatori l'importanza di questa gara è presente. Mi aspetto una bella figura con i tedeschi, degna della Champions League. La Lazio deve dimostrare di meritare di stare in questa competizione".