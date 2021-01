Lazio, Oddi: "Mercato? Tare non è sprovveduto, avrà già un nome"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare di Lazio: "Luiz Felipe? Non si può continuamente mandare in campo i giocatori con le infiltrazioni. Per una o due partite può succedere, ma è un rischio. Se la Lazio ha in mente qualche giocatore da prendere deve farlo ora e non in estate. Maksimovic? Il Napoli se lo terrà e poi lo perderà a zero. Se siamo una grande squadra non possiamo fare i salti mortali per prendere ogni giocatore, le altre fanno operazioni con i debiti. Tare avrà sicuramente in mente qualcosa, non è sprovveduto. Mi sembra assurdo che non si prenda".