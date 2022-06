Lazio, Oddi: "Sarri-Tare? A volte si ha la sensazione che..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Giancarlo Oddi fa il punto in casa Lazio. Il calciomercato è alle porte e il club capitolino può diventarne protagonista con diversi colpi. L'ex difensore biancoceleste parla così: "È presto per preoccuparsi. Siamo solo all’inizio del mercato. L’importante è che la Lazio abbia idee e che si muova. Servono almeno 10 giocatori. Sarri? Grazie a lui la squadra è cresciuta, ma ci deve essere unità di intenti con Tare. A volte si ha la sensazione che ognuno vada per la propria strada. Se non dovesse essere così mi comincerei a preoccupare". Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei".