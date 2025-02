Lazio, Oddi si accende: "Dobbiamo fare il caos! Questo silenzio..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Stare in silenzio non aiuta, bisogna fare caos come gli altri. Reclamano tutti". Esordisce così Giancarlo Oddi in collegamento con gli studi di Radiosei. L'ex difensore biancoceleste ha commentato gli ultimi discussi episodi arbitrali in casa Lazio, prima di spostare l'accento sulla partita di domenica contro il Milan e le possibili scelte di Baroni.

MILAN - "Il Milan ha individualità importanti ma non vedo un gruppo solido, hanno delle difficoltà. Se la Lazio gioca come sa, come vuole l’allenatore, potrebbe fare risultato ovunque".

LE POSSIBILI SCELTE DI BARONI - "In una difesa i due centrali devono compensarsi con le loro capacità. Romagnoli con Gila o Patric o Gigot va bene, se invece metti due giocatori simili nel gioco è difficile che riescano a formare una bella coppia. Gila ottimo quando fa solo il difensore ma per mantenerlo ci vuole uno come Romagnoli. Scelte davanti? Noslin non lo capisco come giocatore ma a Verona aveva fatto bene. Sta passando un brutto momento, io mi fido molto dell’allenatore, lui deve riuscire a mettere dentro questi calciatori anche se non sono andati bene. Pedro lo vedo più che subentra, nel finale può fare la differenza".