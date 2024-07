Lazio, Oddi: "Spero Noslin diventi come Immobile. Greenwood..."

Tra chi è arrivato e chi non. Tijjani Noslin è il presente e il futuro dell'attacco della Lazio; Mason Greenwood invece no. La Lazio si è defilata dalla corsa che porta all'inglese, ormai praticamente promesso sposo del Marsiglia. Proprio riguardo questa tema è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei, che ha espresso il suo pensiero sui due calciatori con una chiosa sulla situazione contrattuale di Jacopo Sardo. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La Lazio ha provato in tutti i modi per prendere Mason Greenwood, evidentemente le cifre non erano congrue. Certo, se veramente arrivasse qualcuno di più forte non ci penserei a Greenwood ma so che non sarà così. Fosse arrivato avremo fatto tutti i complimenti alla società. Mi auguro che Noslin possa diventare un altro Immobile, non so se sia costato troppo, diamo voce al campo prima di giudicarlo. Baroni lo conosce bene, si è esposto, vedremo".

"Mi da fastidio quando ragazzi del settore giovani vanno al Milan o all‘Inter; se c’è un giovane di talento come Jacopo Sardo va tenuto. La Lazio comunque ha la possibilità di blindare il giocatore per un anno con contratto da apprendistato. C’è evidentemente un errore di tempo; la società durante la stagione doveva blindarlo notando le prestazioni del ragazzo".