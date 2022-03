Lazio, oggi il compleanno di Daniel Guerini: amici e familiari si ritrovano per omaggiarlo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 21 marzo è il giorno del compleanno di Daniel Guerini, che oggi avrebbe compiuto vent'anni e che invece si è spento per un incidente d'auto sulla Palmiro Togliatti ormai un anno fa. Si sono riuniti nel luogo dell'accaduto questa notte i familiari, gli amici e coloro che volevano omaggiare la memoria del ragazzo della Primavera della Lazio, festeggiandone simbolicamente il compleanno, in attesa poi della messa in suffragio presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco che sarà celebrata il 24 marzo (anniversario della scomparsa) e a cui prenderanno parte i compagni della Primavera e una rappresentanza della prima squadra. La redazione de Lalaziosiamonoi.it si stringe ancora una volta attorno ai familiari e agli amici del ragazzo. Tanti auguri Guero!