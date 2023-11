Lazio, Olimpico fortino d'Europa: i numeri casalinghi delle ultime stagioni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si rituffa in Champions League con l'auspicio di battere il Celtic e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Non sarà semplice per gli uomini di Sarri che di certo non vengono da un buon periodo. Al contempo però i biancocelesti possono contare su uno score casalingo di tutto rispetto nelle coppe europee. Basti pensare che dalla sconfitta a domicilio del febbraio 2021 contro il Bayern Monaco per 4-1 sono arrivati quasi tutti risultati positivi. Lo score infatti recita 5 vittorie (Lokomotiv Mosca, 2 volte col Feyenoord, Midtjylland e Cluj) e 5 (Marsiglia, Galatasaray, Porto, Sturm Graz e Atletico Madrid) pareggi e appena 1 sconfitta contro l'Az Alkmaar in Conference League. Numeri che danno fiducia, da cui la Lazio deve necessariamente ripartire per ritrovare la retta via smarrita.