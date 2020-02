Lazio, Onofri: "Con Nicola il Genoa è rinato, ci sarà da soffrire"

La Lazio non avrà vita facile contro il Genoa. Ne è convinto Claudio Onofri, che ha indossato la maglia del Grifone per 8 stagioni, per poi diventarne allenatore in due diverse occasioni. Durante la trasmissione 'Dove Osano le Aquile', in onda su Radiosei, l'ex rossoblù ha detto la sua sulla partita di domenica: “La rinascita del Genoa ha un nome e un cognome: Davide Nicola. La scelta di cambiare tecnico è stata tardiva, purtroppo, ma sta portando i suoi frutti. Peccato per qualche infortunio o squalifica di troppo, ma i rossoblù hanno cambiato marcia. La Lazio ha sofferto spesso la grande aggressività del Grifone in casa, i numeri parlano chiaro. A volte si crea un'atmosfera unica con tutto il Marassi a spingere la squadra, ne sanno qualcosa anche tante altre formazioni. Detto questo, sono convinto che la Lazio possa giocarsi fino alla fine lo Scudetto con Juventus ed Inter”.

