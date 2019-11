Lazio, Onofri: "Ok dare chance ai "Berisha", ma va cambiato atteggiamento"

La delusione europea della Lazio è più a tinte tricolore che biancocelesti. La pensa così Claudio Onofri, ex calciatore e ora opinionista, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. È il mondo del pallone nostrano a snobbare queste competizioni: "Il calcio italiano ha sempre dato meno importanza a Coppa Italia ed Europa League, una cosa che non succede in altri paesi. Va bene dare la possibilità ai "Vavro" o "Berisha" di essere protagonisti, ma è proprio l'atteggiamento a essere sbagliato. Non solo della Lazio, in generale. Avere una mentalità più propositiva in tutte le manifestazioni potrebbe dare effetti positivi a tutto l'ambiente, dalla società stessa ai tifosi che andrebbero allo stadio per vedere sempre un bello spettacolo. L'Europa League forse comporta degli sforzi che a livello economico non vengono ripagati, ma in Inghilterra c'è sempre la stessa passione e la stessa voglia anche nel vedere una partita di coppa tra una squadra di Premier e una di Serie C". Sulla partita di questa sera, Onofri ha aggiunto: "Il Cluj non è così scarso, comunque è primo in classifica in Romania, per quanto il livello sia basso. Oggi forse verrà a fare catenaccio e per me sarebbe un atteggiamento sbagliato, difendersi con tanti uomini non è la panacea di tutti i mali. Così magari ne prende 3 (ride ndr). In questo senso ora la Serie A sta migliorando, con tante squadre che provano a giocare e proporre calcio, come Lecce e Verona che avrebbero una rosa da retrocessione certa".

