Lazio, ora l'Olimpico non è più un tabù: la vittoria in casa non arrivava da quasi 2 mesi

L'Olimpico torna a essere rifugio amico della Lazio. I biancocelesti non sono stati impeccabili nelle partite casalinghe in questa stagione, collezionando 9 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta delle 16 giocate. Questa sera la vittoria contro il Bologna per 3-0 ha invertito il trend delle ultime uscite. Infatti i biancocelesti non vincevano davanti al loro pubblico da quasi 2 mesi: sono passati infatti 57 giorni dalla vittoria contro il Genoa per 3-1 del 17 dicembre 2021. In generale invece gli ultimi tre punti conquistati tra le mura amiche sono più recenti: risale a 25 giorni fa il superamento del turno in Coppa Italia per 1-0 dopo i tempi supplementari contro l'Udinese del 18 gennaio.