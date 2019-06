Lazio, organizzato stage per aspiranti portieri: i dettagli

Giovani portieri cercasi. La Lazio, mercoledì 3 luglio alle 17:30, ha programmato uno stage organizzato dal Settore Giovanile. Potranno partecipare tutti i giovani aspiranti estremi difensori. L'appuntamento sarà presso il Centro Sportivo "Armata del Mare" in Via di Santa Cornelia 238 a Roma, dove i partecipanti potranno allenarsi con i preparatori professionisti del club capitolino. Questo il comunicato per le iscrizioni: "Si comunica ai richiedenti che l'appuntamento presso il Centro Sportivo "Armata del Mare" è fissato alle ore 17:00 e che, per l'occasione, gli atleti partecipanti dovrann esibire necessariamente un certificato medico (valido per attività agonistica e non) in corso di validità ed essere muniti di tutto il materiale utile per lo svolgimento della seduta d'allenamento".

