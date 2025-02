Lazio, Orsi su Provedel: "Gli errori? Questo è un tiro al bersaglio!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In questi giorni tra i temi più discussi in casa Lazio c'è sicuramente quello del portiere. Il momento tutt'altro che roseo di Ivan Provedel ha spinto molti tifosi a chiedere a gran voce la titolarità di Christos Mandas e, stando a quanto arriva da Formello la possibilità di vederlo in campo già da domani non è così remota. Nel frattempo, però, intervenendo ai taccuini del Corriere della Sera, l'ex portiere e allenatore biancoceleste Fernando Orsi si è chiesto il motivo di questo accanimento nei confronti del numero 94: "Il tecnico ha sempre detto che il titolare è lui, non ho dubbi a riguardo. E per me Provedel è l’ultimo dei problemi. Mi sembra più che altro un tiro al bersaglio. Sbagliano tutti, ma gli errori del portiere sono da sempre più evidenti. Se la Lazio sta disputando una buona stagione, il merito è anche suo, non capisco tutte queste polemiche. A me, inoltre, Provedel sembra avere un carattere forte, non credo che sia in difficoltà psicologica. Roma è una piazza particolare, si cercano problemi anche quando non ci sono. Ivan è un ragazzo intelligente, sa gestire gli umori della città".