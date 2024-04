Lazio, Paganin su Immobile: "Titolare nel derby? Il responso può darlo solo Tudor"

TUTTOmercatoWEB.com

Una gara difficile per la Lazio quella contro la Juventus e forse ancor più difficile per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio dopo la panchina nella sfida dell'Olimpico è partito titolare all'Allianz Stadium ma non è riuscito a incidere.

Sulle condizioni del bomber e su un suo possibile utilizzo nel derby ecco le parole di Massimo Paganin ai microfoni di TMW Radio: "Il responso lo può dare Tudor. Ieri lo ha sostituito perché mancava di qualità. Probabilmente non è nella migliore condizione. Essere messo in discussione per uno come lui credo sia difficile e Tudor ora lavora più sui princìpi di gioco che su altro. Sta cercando di fare in modo che abbia dei concetti che però non è in grado ora di sostenere. Con la Juve ottimo primo tempo di aggressione, appena è calata è venuta meno la qualità. Ad oggi vedo davanti di poco la Roma, perché De Rossi ha fatto un ottimo lavoro e ne ha giocati tanti di derby. E li sentiva eccome".