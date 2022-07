Lazio, Paolillo: "Frizioni Tare - Lotito? Temo di sì, ma è tutto ricomponibile"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex amministratore delegato e direttore generale dell'Inter Ernesto Paolillo ha commentato a TMW Radio le recenti tensioni in casa Lazio tra il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare. Le sue parole: "Temo che un po' di frizioni ci siano state. Le voci non nascono mai dal niente, ma è tutto ricomponibile. Non credo che a Lotito convenga di privarsi di uno come Tare, che ha fatto il suo ruolo molto bene. Pensate se lo lascia andare via e la Lazio il prossimo anno ha lacune o altre problematiche. Poi va tutto sulle spalle di Lotito".