Lazio Paracadutismo, rinviato il volo per il Natale di Roma

L'iniziativa era stata annunciata qualche mese fa ed era stata accolta con grande entusiasmo. A causa dell'emergenza Coronavirus però, il lancio in programma il 21 aprile per omaggiare la nascita di Roma, è stato rimandato. In attesa di conoscere nuove date, ecco il comunicato ufficiale in merito, pubblicato dal paracadutista Carmine "Lino" Della Corte, che riportiamo integralmente.



COMUNICATO

Nulla è difficile volendo e volando ma come tutti e rispettosamente ci atteniamo alle normative vigenti e alle decisioni degli uffici competenti.

In qualità di Presidente e atleta della Società Sportiva Lazio Paracadutismo sono, in ogni caso, orgoglioso della collaborazione ricevuta in questi giorni dalle massime Istituzioni che hanno dato parere favorevole alla nostra iniziativa di voler effettuare il 21 aprile un lancio nel cielo della Capitale trasportando o meglio veleggiando insieme alle bandiere ufficiali del Comune di Roma, della Polisportiva Lazio e, chiaramente della nostra Italia.

Un lancio di addestramento sulla Capitale con atterraggio previsto a Porta Pia senza presenza di pubblico ma esclusivamente della Prima Cittadina Sindaca Raggi in onore del Natale di Roma Urbe Eterna e Capitale d'Italia, di cui ricorre il 150°, ma che, purtroppo, ha trovato come unica “luce rossa” o meglio stop il parere della prefettura in osservanza del DPCM del 10 aprile. Lo faremo in altra data con lo stesso spirito, messaggio di unità e speranza per questo nostro Paese martoriato da tanto dolore.



Ringrazio per la collaborazione e sostegno: la Sindaca Virginia Raggi, e il suo staff, la Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino dell’ENAC, l’ufficio Operazione di Roma Radar dell’ ENAV, la Torre di Controllo dell’Aeroporto di Roma Urbe, il Secondo Municipio, la Polizia Locale di Roma Parioli, il gruppo storico romano, i Bersaglieri, il Presidente della Lazio calcio Claudio Lotito e tutti coloro che hanno dato immediata presenza come logistica a questo “flash mob” silenzioso ma ricco di sentimento e speranza. Un grazie particolare ai Piloti Simone Moro, Antonio Guzzo del Fly Zone, all'Eurotech Helicopter Service, al due volte Campione del Mondo Paolo Filippini e Sandro Andreotti di Aero Gravity Milano per la loro disponibilità.



Ad maiora

Il Presidente Carmine “Lino” Della Corte.