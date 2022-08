Lazio, Paradiso: "Immobile mi ha impressionato. L'ambiente è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Tommaso Paradiso ha espresso le sue sensazioni sulla Lazio e in particolare sulla sfida contro il Bologna. Queste le parole del cantautore: "Questo è un momento felice per l’ambiente Lazio, dobbiamo sfruttarlo al massimo. Potrebbe essere un momento in cui si può riformare l’ambiente quello bello che conosciamo, fatto di sentimenti puri. Dobbiamo spingere sull’acceleratore. Era da tempo che la squadra non si sentiva così convinta, abbiamo recuperato una partita. La società sta facendo bene, il presidente sembra stia riabbracciando i tifosi"

FLAMINIO - “Lo stadio Flaminio è uno stadio che potrebbe diventare un museo per la città. Avere un gioiello architettonico completamente ristrutturato, in quella posizione diventerebbe un simbolo della città"

IMMOBILE - "Cosa mi ha impressionato? Immobile domenica scorsa. Io Non l’ho mai vistoso, portava qualcosa che andava oltre il valore della partita. La squadra è unita, si vuole bene si è fortificata nell’animo oltre che nell’aspetto tecnico. Immobile aveva qualcosa in più, la grinta e le proteste. Non si teneva, bellissima la squadra. Non esultato così da tanto tempo, liberatorio quel 2 a 1. Mi è piaciuto anche Cancellieri, mi sembra un prospetto enorme. Mi ha dato l’idea di uno fatto e formato, grintoso. Vorrei vedere i nuovi acquisti all’opera, Marcos Antonio lo stiamo aspettando tutti. Cataldi ha bisogno di una mano quando si alza il livello della partita, quindi quando vai a giocare contro le big e credo che li abbiamo bisogno di più velocità”

ZACCAGNI E MARUSIC - "Sto sentendo che cominciano a criticarlo per via delle statistiche, ma è una spina nel fianco per le altre squadre. Anche Marusic mi piace. Cerchiamo un terzino sinistro ma io sono un suo fan accanito, se giocasse in Premier sarebbe uno di quelli che noi vorremmo. Ha un passo stupendo, non si stanca mai. Io lo tengo sempre sulla fascia sinistra, io Lazzari e Marusic li terrei come terzini. Io vorrei che Felipe Anderson prendesse in mano la vita con le proprie mani, lo vedo impaurito col pallone. Si deve svegliare altrimenti c'è Cancellieri"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE