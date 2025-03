Lazio, parla De Cosmi: "In panchina armi importanti. Ma il Bologna ha..."

Tra il prossimo turno di Europa League contro il Bodo/Glimt e la sfida contro il Bologna, parla Roberto De Cosmi. Il tecnico si è espresso sul momento che sta vivendo la Lazio, in particolare dopo la qualificazione ottenuta contro il Viktoria Plzen. Ora la squadra di Baroni è attesa da un'ultima gara importante prima della sosta. Di seguito le sue parole: "Formello è un cinque stelle, c’è una parte sintetica che è alle spalle del campo centrale di allenamento. Importante in vista di Bodø. Si può arrivare in Norvegia anche con un giorno di anticipo, per abituarsi meglio al campo. La società valuterà tutte le varie possibilità. La differenza tra campo “normale” e sintetico è netta".

"La superficie a Bodø sarà sicuramente diversa. Bisognerà prepararsi a livello mentale, ma credo che verrà da solo come cosa. Essere passati soffrendo è stato importante, ho visto tanto equilibro. Questo aspetto mi è piaciuto molto. Manca poco meno di un mese, ci saranno in mezzo appuntamenti importanti. Ricordiamo che il Bodø è fermo in campionato. Giovedì Vecino è stato tra i migliori in campo, soprattutto in fase di interdizione. L’uruguaiano in campo ti da tante alternative, sia dietro che quando si attacca".

"Il Bologna è una squadra decisamente propositiva, sia nei numeri che nel modo di fare calcio. Domenica sarà una Lazio titolare, a meno che non ci siano dei piccoli problemi. I biancocelesti affronteranno i rossoblù con la giusta testa. Ricordiamo che in panchina ci sono delle armi in più per poter far male al Bologna. Loro sono una squadra che gioca bene, sulla trequarti hanno tanta qualità e soprattutto abbondanza, ma dietro soffrono. La Lazio se gioca con la giusta attenzione potrà far bene”.