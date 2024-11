Lazio, parla Mattei: "Vittoria sofferta. Rovella e Dia ottimi, male Noslin e..."

Altra grande vittoria della Lazio. Ad avere la peggio all'Olimpico questa volta è stato il Cagliari di Davide Nicola, battuto 2-1. Proprio su questo, e su alcuni singoli come Rovella, Dia, Isaksen, Noslin e Pellegrini, si è espresso il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: “Una partita vinta con merito da parte della Lazio, il numero delle occasioni da gol parlano chiaro, al cospetto dell’unico tiro in porta del Cagliari che ha prodotto il momentaneo 1-1. Una vittoria un po’ sofferta, non si può essere sempre al massimo della condizione fisica e mentale. Dopo il vantaggio di Dia, la squadra di Baroni ha lasciato l’iniziativa ai sardi, per poi tornare nel secondo tempo meritandosi i tre punti".

"Su tutti anche ieri metto Rovella. Ha sradicato tanti palloni, ha vanificato spesso le iniziative del Cagliari reggendo per 90′. Poi c’è Dia, gol a parte è un elemento che aggiunge qualità. Sul podio anche Pellegrini, le due reti della Lazio nascono dalle sue iniziative. Non sufficiente Noslin, continua ad essere poco presente nel gioco della Lazio. Ancora non entra nei meccanismi. Isaksen uno splendito incompiuto, si intravedono certe qualità, poi gli manca sempre qualcosa, continua a sparare un po’ a salve”.