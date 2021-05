Lazio - Parma, Firmani ricorda il gol per Gabbo: "Ci pensavo già dalla sera prima"

Il 25 novembre 2007 la Lazio ospitava il Parma all'Olimpico. Il cielo era sereno, ma gli animi dei giocatori e di tutti i tifosi biancocelesti erano cupi per la scomparsa di Gabriele Sandri avvenuta pochi giorni prima della partita. Fabio Firmani, protagonista di quella partita per la rete decisiva e per la dedica speciale, ha ricordato quel momento nel Match Program pubblicato dalla società capitolina: "Ricordo perfettamente il giorno della morte di Gabriele, eravamo sul pullman per andare a giocare a San Siro contro l'Inter. Tornammo subito a Roma, realizzando solamente dopo quello che era successo. De Silvestri aveva ricevuto un messaggio da Gabriele qualche ora prima. Ero molto scosso, il funerale fu davvero toccante. Se conoscevo Gabriele? Avevo avuto modo di parlarci qualche anno prima, in occasione di una trasferta ad Ascoli che ero andato a vedere. Avevamo un amico in comune, successivamente ho conosciuto anche i suoi genitori".

ESULTANZA SPECIALE - "Ci pensavo già dalla sera prima, volevamo onorare a tutti i costi Gabriele nel migliore dei modi. Avevo fatto preparare anche delle maglie speciali per il riscaldamento. Cercai il gol già nel primo tempo, la traversa disse di no, ma ero sicuro di segnare. Così nel finale mi arrivò questa palla sporca, che colpii di prima: andò bene, anche grazie a una deviazione. Corsi subito sotto la Nord senza pensarci, abbracciando Gabriele. Ancora oggi sono convinto di una cosa... Fu un gol che andò oltre l'aspetto calcistico. Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa tra noi e l'aldilà, quel giorno fu proprio Gabriele a metterci lo zampino decisivo".