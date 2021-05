Lazio - Parma, il club festeggia sui social: "È il 12° successo all'Olimpico" - FOTO

All'ultimo secondo la Lazio piega il Parma grazie al gol di Ciro Immobile, che arriva a venti gol nell'attuale edizione della Serie A. La vittoria è di fondamentale importanza. E non solo perché fa in modo che i biancocelesti non s'arrendino nella lotta Champions, ma anche poiché conferma un trend che inorgoglisce dalle parti di Formello. Quello ottenuto questa sera è infatti il dodicesimo successo arrivato all'Olimpico. Nel post condiviso dal club su Twitter viene sottolineato il traguardo: "Altri tre punti. È la dodicesima vittoria all'Olimpico".

