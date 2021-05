Lazio - Parma, Inzaghi: "Vittoria voluta fino alla fine e meritata. Ora tre finali "

La Lazio soffre ma vince allo scadere contro il Parma grazie al guizzo di Immobile al 95esimo. Una vittoria che certifica un piazzamento in Europa League e che lascia ancora qualche piccola speranza di lottare fino alla fine per la Champions. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato così la sfida: "Temevamo questa partita, sapevamo di affrontare una squadra organizzata, bravi noi a crederci. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma alla fine l'abbiamo sbloccata nel finale dimostrando di volerla fino in fondo. Ci prendiamo questa vittoria. Sappiamo che da qui alla fine avremo tre partite in dieci giorni, cercherò di impiegare tutti i calciatori e di fare il massimo fino alla fine. La squadra ci ha creduto fino alla fine, è rimasta aggrappata alla partita ".

ANALISI - "Non siamo stati fortunati con la traversa e con un padio di occasioni nei primi 45 minuti, nel secondo tempo abbiamo rischiato qualche ripartenza anche con i pali del Parma. Cambi? chi è entrato come chi è uscito ha fatto il massimo, proseguiamo con la nostra striscia di vittorie interne e ci prepariamo al meglio per il finale di stagione ".

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Era preventivabile che fosse sofferta, il Parma è una buonissima squadra. Non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo e nella ripresa abbiamo anche rischiato qualcosa, ma penso che la vittoria della Lazio sia meritata. Sono molto contento della prestazione di chi ha avuto meno spazio perché non è facile essere chiamati in causa dopo tanto tempo, ho avuto le risposte che cercavo. Siamo a due giorni e mezzo da una partita importantissima che vogliamo fare al meglio, rientreranno gli squalificati e ci sarà qualche giocatore da valutare ma ci sono buone sensazioni".