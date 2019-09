Lazio - Parma, Luis Alberto: "Sappiamo quello che facciamo, vogliamo i 3 punti"

La Lazio è appena arrivata allo Stadio Olimpico. Giusto il tempo di cambiarsi e poi i biancocelesti scenderanno in campo per il riscaldamento. Nel frattempo, Luis Alberto è stato intercettato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: "Sarà una partita importante, dovremo preservare la stessa prestazione per l'intera gara. Sappiamo quello che facciamo, non c'è stato bisogno di alcun confronto. Gli ultimi minuti con Spal e Cluj non sono stati buoni, dobbiamo fare meglio. Il Parma è la mia squadra fortunata? Non contano le prestazioni individuali, ma solo i tre punti".

Partire ora, subito. La Lazio vuole i tre punti contro il Parma. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Luis Alberto: “Oggi è una partita da vincere, sono importanti i 3 punti, l’abbiamo preparata bene. I big in campo basteranno? Contro la Spal avevamo giocato bene, non è importante chi gioca, ma l’intensità. Oggi dobbiamo fare 90’ intensi. Gervinho è forte, ma pensiamo a noi e fare più gol.​​​​​​".