Lazio-Parma, sfida che decide l’Europa: le quote dei bookmakers

Il campionato volge al termine e già molti verdetti sono arrivati. L’Inter è riuscita a spodestare la Juventus dal trono dopo nove anni, mentre in zona retrocessione Crotone e Parma sono condannate all’inferno della Serie B. Ancora aperta la corsa per l’Europa, con Atalanta, Milan, Napoli, Juve e Lazio che si giocano un posto nella prossima edizione della Champions League.

Proprio la Lazio di Simone Inzaghi, nel prossimo turno di Serie A che andrà in scena Mercoledì 12 Maggio, dovrà giocare il proprio destino contro il Parma, ormai già retrocesso. Nonostante la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, Inzaghi non molla il sogno Champions, per questo motivo sta caricando la squadra per provare a raggiungere un’impresa tutt’altro che semplice. Infatti i biancocelesti distano 6 punti, con una partita in meno da recuperare, dal quarto posto occupato dal Napoli. Matematicamente, quindi, c’è ancora una possibilità e come dichiarato anche dal tecnico nello scorso turno di campionato “I conti li faremo alla fine”.

Importante sarà impostare bene la gara contro il Parma, nonostante le numerose assenze, e soprattutto dovrà fare attenzione alle diffide in vista del derby contro la Roma. Dall’infermeria giungono notizie contrastanti. La prima riguarda le condizioni di salute di Milinkovic-Savic. Il serbo, leader del centrocampo biancoceleste, è rimasto a riposo dopo l’operazione al setto nasale. Difficile che possa prendere parte alla sfida contro il Parma, ma sicuramente dovrebbe esserci per il match contro i giallorossi. Caicedo, invece, è ritornato ad allenarsi in gruppo, anche se non ha preso parte alla partitella finale lunedì. L’attaccante ecuadoregno, però, dovrebbe esserci tra i convocati per la sfida dell’Olimpico.

Non ci saranno per squalifica Pereira e Leiva, che dovranno scontare un turno contro la formazione emiliana, mentre rientra Fares. Inzaghi dovrà trovare una soluzione per formare il centrocampo, visto i tanti dubbi e l’assenza pesante di Milinkovic.

A dirigere la sfida della Lazio contro i Ducali ci sarà Federico Dionisi della sezione di L’Aquila. Come fatto notare anche dalle statistiche pubblicate sul sito biancoceleste, Dionisi non ha mai arbitrato la Prima Squadra in Serie A, mentre in due occasioni ha diretto il Parma: la prima in Lega Pro nel 2017, l’11° giornata vinta 1-0 contro il Fano; Tre anni dopo nella sfida contro il Frosinone in Coppa Italia vinta dai Ducali per 2-1. L’arbitro della sezione di L’Aquila ha invece diretto la Primavera laziale per ben sette volte, incrociando cinque volte Simone Inzaghi.

Lazio-Parma, le previsioni dei bookmakers

Secondo le agenzie principali, la Lazio è la netta favorita per la vittoria finale, con una quota in costante calo, toccando addirittura l'1.18. Discorso inverso invece per la formazione emiliana. Infatti come si può evincere dalle quotazioni, la vittoria dei Ducali hanno subito una crescita esponenziale, con Eurobet che si fissa su 14.00.