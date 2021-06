Lazio, Parolo e Lulic salutano: i loro numeri in biancoceleste

Un giorno storico in casa Lazio. Oggi scade contratto di due beniamini che hanno contribuito a rendere grande questa squadra: Senad Lulic e Marco Parolo. Entrambi importanti per quello che hanno dato alla causa biancoceleste, non solo per la dedizione e l’impegno con cui si sono sempre messi a disposizione dei compagni ma anche per i trofei conquistati. Polmoni d’acciaio, gol e assist oltre a prestazioni impareggiabili che i due punti fermi, tra gli allenatori che si sono succeduti, hanno regalato ai propri tifosi. Vediamo nel dettaglio i numeri dei due centrocampisti biancocelesti:

Ecco i numeri dei due senatori biancocelesti.

SENAD LULIC

Arrivo: 2011-12

Stagioni con la Lazio: 10

Presenze: 371

Gol: 34

Palmares: 2 Coppa Italia (2012-13 protagonista con il gol in finale contro la Roma e vittoria nel 2018-19). 2 Supercoppa Italiana (2017, 2019)

MARCO PAROLO

Arrivo: 2014-15

Stagioni con la Lazio: 7

Presenze: 263

Gol: 39

Palmares: 1 Coppa Italia (2018-19). 2 Supercoppa Italiana (2017, 2019)