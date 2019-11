Lazio, Parolo il giocatore subentrato più volte. Mentre il più sostituito…

Il noto portale di statistiche relative al mondo biancoceleste, Lazio Page, ha posto l’attenzione sui cambi di mister Simone Inzaghi nel corso di queste prime dodici giornate di campionato. In particolare, sui calciatori subentrati più volte a partita in corso e su quelli più di frequente sostituiti. Marco Parolo è il calciatore su cui ha puntato più volte - sette, ad essere precisi - il tecnico della Lazio nel corso dei 90’. In campionato, solamente Llorente e Santander superano il centrocampista di Gallarate. Sergej Milinkovic-Savic, invece, si guadagna il titolo di più sostituito. Sei sono state le volte in cui Inzaghi ha fatto uscire il ‘Sergente’ dal campo prima del triplice fischio dell’arbitro. In Serie A, solamente Ribery, Lautaro, Verre, Poli, Paquetà e Zaccagni, hanno abbandonato più volte il rettangolo da gioco (7).

Lukaku, tra fastidi e precauzione: il belga lavora ancora part-time

Strootman, che finaccia: il Marsiglia vuole liberarsi dell'olandese

TORNA ALLA HOMEPAGE