Lazio, Parolo: "Il nostro un ciclo vincente. Inzaghi? Si sta bene con lui"

Leader sempre e comunque. Marco Parolo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il finale di campionato: “Una stagione che si può vedere come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. L'Europa League era obiettivo minimo e l’abbiamo centrato, la Champions League no. Ci riproveremo. Il ciclo è vincente con questi trofei. La squadra ha voglia di vincere e di andare avanti in ogni partita. Ho sempre pensato che prima o poi sarebbe arrivata la panchina. Ci sta, essere squadra è anche questo. Anche chi entra, vedi Milinkovic in Coppa, può essere decisivo. La squadra ha intenti comuni per un unico obiettivo, vincere”. Sull’allenatore: “Aveva una voglia di vincere questa partita che ci ha trascinati. Lui ci tiene, ha voglia, lo abbiamo seguito. Si sta bene con Inzaghi, poi mi fa giocare (ride, ndr). Il nostro è un percorso. Penso al Napoli, prima di stabilizzarsi secondo, si è mantenuto tra quarto, quinto posto. Serve questo e avere fame per andare avanti. Il nostro errore? Cali di attenzione in alcune partite. Questa squadra ha un potenziale enorme”.

Al termine del match fra Lazio e Bologna Marco Parolo è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sicuramente dovevamo far vedere che non avevamo staccato la spina, nonostante la vittoria in Coppa Italia volevamo dimostrare di stare sul pezzo. Peccato, oggi potevamo anche vincere. Questa squadra ha un’anima, dispiace non aver raggiunto la Champions League. Però dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno: abbiamo vinto la Coppa Italia e ci siamo qualificati in Europa League. Non accadeva da un po’ che la Lazio si qualificasse in Europa per svariati anni. Rosa ampia? Se tu hai una rosa che ha voglia di vincere e fame di risultati, questo ti porta ad andare avanti in tutte le competizioni in campionato. Basti guardare il Napoli, che per anni ha ottenuti alcuni piazzamenti importanti, adesso è fisso in seconda posizione. Vogliamo alzare l’asticella, piace anche l’Europa League e dobbiamo cercare di giocare tutte le partite al massimo. Se allenerò in futuro? Sicuramente è una cosa bella, però ti porta via tanto e rischi di impazzire (ride, ndr). Complimenti a chi lo fa con passione. Il gol più bello di stasera? Quello di Bastos”.