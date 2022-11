Lazio, Parolo su Cataldi: "Vi dico in cosa è cresciuto. Marcos Antonio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eccolo il vero Cataldi. Si è preso la Lazio a suon di ottime prestazioni, fino all'apice raggiunto nel derby. A elogiare la sua crescita un vecchio compagno di squadra come Marco Parolo. "Sono contento di vedere i progressi che sta facendo. Cataldi se lo merita per impegno e attaccamento alla maglia. Con Inzaghi non giocava molto, ma si è messo a disposizione e con umiltà si è lentamente ritagliato il proprio spazio. Credo sia adatto alle idee di Sarri", le sue parole al Corriere della Sera. Poi una battuta anche sull'alternativa in quel ruolo. "Intervenire sul mercato in quel ruolo? Non credo ce ne sia bisogno, anzi. La Lazio necessita della crescita di Marcos Antonio, ma non di un titolare al posto di Danilo".