Lazio, Parolo su Sarri: "Mi dicono che è maniacale, il derby sarà divertente"

La Lazio sta per scendere in campo per la prima gara del campionato e vedremo già alcuni volti nuovi. Chi non ci sarà è Marco Parolo che dagli studi di Dazn ha parlato della partita e di cosa i suoi ex compagni gli hanno raccontato su Maurizio Sarri: "È maniacale da quello che mi dicono, sta attento a tutto e cura i dettagli, si è definito uno specialista e parola più appropriata non c'è. Il derby sarà divertente, Roma è una piazza speciale. L'Empoli parte da una base importante, hanno cambiato allenatore ma Andreazzoli conosce la piazza e sa cosa serve. L’entusiasmo deve essere la loro forza. Akpa Akpro al posto di Luis Alberto? Sarri ha bisogno di gente più dinamica a centrocampo, avere Luis Alberto in panchina ti può fare la differenza. Come succede nell'NBA il sesto uomo è quello decisivo".