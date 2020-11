Lazio, Parolo vicino alle 250 presenze con la maglia biancoceleste

Manca poco a Marco Parolo per tagliare un altro importantissimo traguardo con la maglia della Lazio. Dopo i trofei vinti e la Champions League raggiunta, il centrocampista potrebbe aggiungere l'ennesimo distintivo alla sua divisa: manca infatti una sola partita per tagliare le 250 presenze in biancoceleste. L'obiettivo potrebbe essere centrato già martedì vista l'assenza di Milinkovic (positivo al Covid-19, ndr).

ONNIPRESENTE - La sua carriera in biancoceleste è iniziata nel luglio del 2014 governando il centrocampo, poi con Inzaghi ha sperimentato quasi tutti i ruoli mettendosi a completa disposizione. Per lui la Lazio è un punto d'arrivo, in campo lotta e corre come se avesse 20 anni e ieri ha dimostrato ancora una volta di poter dare una mano alla squadra quando viene chiamato in causa con il suo assist al bacio per la testa di Immobile. 250 presenze non sono poche e molto probabilmente, fino a fine stagione, troverà nuovamente spazio e cercherà di aggiungere più distintivi possibili alla sua casacca prima di riporla nell'armadio.

