Lazio, Pasqualin: "Poteva fare di più sul mercato, invece dovrà assestarsi"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio, operatore di mercato e presidente onorario di Conference403, ha parlato dell'ultima sessione di mercato della Lazio. Secondo lui la società biancoceleste avrebbe potuto fare di più in termini di acquisti per il nuovo corso di Baroni. Questo è ciò che ha detto: “La Lazio poteva fare di più. Alla fine dovrà assestarsi. C’è troppa fiducia in Baroni che continua ad essere quel bravo allenatore che ha dimostrato di essere a Verona".