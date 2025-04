Lazio, Pastore: "Il rigore di Castellanos? Vi faccio la mia ricostruzione..."

La Lazio vede sfumare il sogno quando ormai l'aveva afferrato e lo teneva stretto a sé. Il Bodo/Glimt va in semifinale di Europa League dopo una terrificante lotteria di rigori, che è motivo di polemiche in casa biancoceleste per la scelta di far tirare il quinto rigore, quello decisivo, a Castellanos che aveva terminato su una sola gamba i 120'. A commentare quanto avvenuto, a Cronache di Spogliatoio, è stato Giuseppe Pastore che ha offetto anche una sua ricostruzione:

"Penso si sia già aperta o si aprirà la polemica dei rigoristi, soprattutto sul quinto, perché Castellanos aveva giocato tutti i supplementari con i crampi, si era anche fermato un paio di volte, immagino che sia stato lui a dare il suo assenso a tirare, ma anche l'allenatore probabilmente deve valutare. Certamente è uno dei due rigoristi della Lazio, oltre a Zaccagni che non era più in campo, e se ti dice 'ci sono, ce la faccio' lo fai tirare. Però io mi aspettavo che tirasse Romagnoli, non avendo la lista davanti, perché avevo ricordi di Romagnoli che tirava anche con il Milan, proprio contro la Lazio, un quinto rigore e invece lo tira male, malissimo Castellanos, come male li avevano tirati sia Tchaouna, sia Noslin e vince il Bodo che, sinceramente, al di fuori dei confini nazionali è una squadra che non vale una semifinale europea. La Lazio non arriva in semifinale dal 2003, ieri ci è andata vicinissima, con i migliori rigoristi che erano già usciti: Pedro, Zaccagni e Rovella, quelli che quanto meno aveva sia tecnica che esperienza per farcela. Sono arrivati a tirare tante riserve, però ha tradito il centravanti titolare che aveva fatto anche un bellissimo gol, una grande partita, ma si capiva che non stava bene. Peccato perché la Lazio era più forte".