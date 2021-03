Lazio, Patric: "Chi l'avrebbe detto che saremmo arrivati fin qui? Ora testa al campionato" - FT

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Lazio è pronta a rituffarsi in campionato. Domenica i biancocelesti saranno ospiti dell'Udinese alla Dacia Arena dove avranno l'opportunità di riprendere subito il loro cammino. Tramite un post su Instagram, Patric ha fatto un resoconto di quanto fatto fin qui proiettandosi però già al futuro: "E chi l'avrebbe detto all’inizio del percorso che avremmo fatto tanta strada arrivando fin qui? Ora testa al campionato per ritornarci tutti insieme come abbiamo sempre fatto o almeno provato con grande sforzo e dedizione"