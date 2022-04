Lazio, Patric e Pedro sono da valutare: Sarri li aspetta

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Due giocatori in infermeria, sono Patric e Pedro. In casa Lazio la settimana che porta alla sfida contro il Milan si apre in attesa di conoscere gli infortuni dei due spagnoli. Il difensore si è fermato nel primo tempo del match contro il Torino. “La sua è una situazione da valutare, minimo dopo 48 ore dall'evento”, le parole di Sarri. Oggi sono attesi gli esami di controlli per stimare i tempi di recupero. Per quanto riguarda Pedro invece, è ai box per l’effetto di un vecchio infortunio rimediato nella gara con la Salernitana dello scorso 15 gennaio. Il tecnico dopo il Torino: “Per fortuna con lui è stato evitato un infortunio grave, sembra solo un qualcosa che riguarda la vecchia cicatrice dell'infortunio di Salerno. I tempi non dovrebbero essere lunghissimi, però va rivalutato ogni due giorni. Vedremo durante la settimana se potrà tornare in gruppo o meno, spero di sì”. Mau spera di recuperarli entrambi nel giro di pochi giorni.