Lazio, Patric: "Grande gara a fianco del nostro popolo!" - FOTO

La Lazio vince, convince, diverte, esalta. Ieri all'Olimpico la squadra di Sarri ha saputo soffrire, è stata padrona del campo per laghi tratti di gioco, ha arginato la squadra che più di tutte è la favorita per la vittoria dello scudetto. 3-1 all'Inter firmato Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro e la festa dei tifosi che hanno creato la cornice perfetta. Tra i migliori in campo sicuramente Patric che sui social ha così festeggiato la vittoria con un post: "Grande partita al fianco del nostro popolo!".