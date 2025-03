Lazio, Pedro al settimo cielo: "Sono partite speciali. Quando si vince qua..."

Passa il tempo, ma Pedro continua a essere un protagonista assoluto; anche ieri, nella sfida contro il Milan, il giocatore spagnolo è risultato decisivo, presentandosi con freddezza dagli undici metri. Il suo gol ha regalato 3 punti agli uomini di Baroni, che in questo modo hanno riagguantato momentaneamente il quarto posto.

Radio Serie A ha riportato le dichiarazioni di Pedro, che ha commentato così la trionfale serata di ieri: "Sono partite speciali, da sfruttare; quando si vince qua in stadi come questi ti viene voglia di continuare, di proseguire con tutti i compagni festeggiando. Sono momenti unici per me, me li godo al massimo come sempre"

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.