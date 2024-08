Lazio | Pedro, Baroni gli cambia ruolo: è il trequartista d'emergenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - "Forza Lazio!", l’urlo di Pedro dopo l’assist che ha lanciato Zaccagni in porta a Frosinone. Come riferisce il Corriere dello Sport, Baroni gli sta cambiando ruolo. Lo spagnolo si è ricaricato in estate, vuole rispettare il contratto e dunque liberarsi a giugno. Ha compiuto 37 anni il 28 luglio: ha ancora voglia di aiutare, di sentirsi utile, di dare il proprio contributo alla causa biancoceleste. A fine giugno aveva preannunciato la sua decisione: "Di offerte dalla Spagna ce ne sono state alcune. In questo momento però è complicato pensare di trasferirsi. Mi piacerebbe comunque ritirarmi nel mio Paese. Giocherò però un altro anno alla Lazio e la verità è che non vedo l’ora di iniziare... Mi alleno più che posso, soprattutto nei pomeriggi, per partire subito bene, con molta forza, nella preparazione alla prossima stagione". Così è stato, fin dal primo test amichevole.

