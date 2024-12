Lazio, Pedro: "Bel feeling con Baroni. Scudetto? Possiamo sognare..."

In zona mista, nel post partita di Ajax - Lazio, l'autore del terzo gol biancoceleste Pedro ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Queste le sue dichiarazioni sulla vittoria e non solo: "Siamo primi, mancano due partite e vogliamo finire nel miglior modo possibile. Questa di Amsterdam è stata un'altra prestazione molto importante, in uno stadio complicato come la Johan Cruijff Arena contro un ottima squadra. Abbiamo sofferto un po', loro hanno creato buone occasioni ma alla fine abbiamo controllato bene la partita. Abbiamo fatto una bella partita e vinto: questa è la cosa più importante. Io non ho segreti (ride, ndr), solo tanto lavoro ogni giorno. Voglio solo aiutare la squadra, è questa la mia mentalità. Il mio obiettivo è quello di continuare a giocare tutte le partite possibili. Poi soprattutto in Europa è sempre emozionante giocare e per me far gol fuori confine ha un sapore speciale".

"Ho un bel feeling con Mister Baroni che è un grande allenatore con una grande mentalità e umiltà. E per uno come lui tutti noi diamo il massimo ogni giorno in allenamento e in partita. Questa è la nostra mentalità e vorremmo continuare così. "Se si parla di Scudetto? No ancora no, è presto per dirlo. Pensiamo a gara dopo gara, non possiamo pensare adesso di vincere l'Europa League o la Serie A. Dall'altra parte però non possiamo lasciarlo 'scappare', deve stare lì. Sarà difficile anche per l'Inter batterci. Però possiamo sognare, dobbiamo farlo. È difficile, è vero, mancano ancora tante partite sia in campionato che in Europa. Se siamo così concentrati e giochiamo così bene, possiamo diventare una squadra ancora più forte".