Lazio, Pedro è la chiave per la rimonta in Europa: lui sa come si fa

La Lazio dovrà rimontare il Bodo/Glimt. Una missione che si prospetta ardua per le difficoltà offensive che la squadra di Marco Baroni sta affrontando in questi ultimi mesi, ma non impossibile perché accompagnata dal tifo incessante dei quasi 50.000 tifosi che giovedì saranno presenti allo Stadio Olimpico di Roma per supportare la squadra e accompagnarla in novanta minuti di fuoco. Il pubblico, però, non sarà l'unico asso nella manica che i biancocelesti si sono riservati. In rosa, infatti, vantano anche un calciatore che di rimonte se ne intende e che, più di dieci anni fa, è stato tra i protagonisti di una vera e propria impresa ai danni del Milan di Allegri.

UNA RIMONTA STORICA - Era il 2013 quando il Barcellona di Pedro e Lionel Messi, dopo aver perso 2-0 a San Siro, ribaltò l'esito finale degli ottavi di Champions League, vincendo 4-0 al Camp Nou anche grazie alla doppietta della Pulce. Pedro non segnò in quella partita, forse non fu neanche la star, ma sicuramente visse una serata indimenticabile che oggi gli serve da esperienza per insegnare alla sua squadra, ai suoi compagni i segreti di rimonte storiche come quella. Le parole saranno fondamentali, poi anche i fatti.

I NUMERI DI PEDRO - In tal senso, Pedro è una certezza. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, il campione spagnolo ha segnato 4 gol in questa Europa League, portando 4 vittorie. A quota 5 è arrivato solo tre volte in carriera in una competizione europea, l'ultima era stata nel 2018/2019, quando con il Chelsea di Sarri alzò al cielo il trofeo.